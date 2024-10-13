"Мы готовы": Арахамия рассказал, когда "слуги народа" пойдут на фронт

Нардеп раскритиковал оппозицию

Фракция "Слуга народа" готова полным составом уйти на фронт. Однако это произойдет только после того, как туда отправятся депутаты из фракции "Европейская солидарность".

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Такой комментарий он оставил под постом в Facebook главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева насчет рейда работников ТЦК и полиции после концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Последний поддержал проверки работниками ТЦК и полиции в публичных местах. В то же время блогер Сергей Марченко написал Потураеву, что фракция "Слуга народа" "полгода принимала закон о мобилизации и в результате приняла закон, который не работает".

"Вам бы не поддерживать что-либо или осуждать, а пойти всей фракцией на фронт, подать пример своим избирателям", — отметил Марченко.

На комментарий блогера ответил Арахамия. Он упрекнул народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" за то, что те не голосовали за правительственные законопроекты.

"Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из ЕС это сделают — они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть — в ТикТоке можно и с другого места "работать", — написал глава фракции СН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 октября сотрудники ТЦК вместе с Нацполицией пришли во Дворец спорта после того, как там завершился концерт группы "Океан Эльзы". Они проверяли документы у мужчин и забирали посетителей в микроавтобус. Группа в итоге никак не отреагировала на это событие.