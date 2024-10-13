"Війна може вийти за кордони України": командир роти безпілотників зробив тривожну заяву

Європейцям не варто розслаблятися

Росія навмисне провокує країни-члени НАТО і дивиться на їхню реакцію. Ворог веде розвідку "провокацією" і не залишає спроб втягнути Альянс у відкрите протистояння.

Про це заявив Геннадій Левітас на псевдо "Кожан" — командир РУБпАК (роти ударних безпілотних авіаційних комплексів — ред.) 112 ОБр ТРО в рамках проєкту "Телеграфу" "Лінія спротиву". Ворог не стоїть на місці та постійно тримає європейців у напрузі. Саме тому війна в Україні може поширитися на Польщу і Балтію, а європейцям не варто розслаблятися вважає Левітас.

"Росія періодично використовує тактику провокацій, яка дозволяє оцінити контрдії, коли літак, дрон чи ракета порушують повітряний простір країн-членів НАТО. Так вони дивляться, звідки на них злетять, яка буде швидкість реакції. Є розвідка боєм, а це розвідка провокацією. Це відбувається постійно, і добре, що європейців тримають у напруженні. Розслаблятися їм не варто", — зазначив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.

За його словами, РФ обрала тактику "розвідки провокацією" і постійно відслідковує швидкість реакції країн-членів НАТО на їхні випади. На думку командира 112 ОБр ТРО, війна цілком реально може вийти за кордон України.

"Я вважаю, що війна може вийти за кордон України. Багато в чому це залежить від позиції західних партнерів. Бойові дії можуть перекинутися на країни Балтії меншою мірою до Польщі", — підкреслив Левітас.

Нагадаємо, у Польщі відкривають базу ПРО США. У свою чергу, у Генштабі РФ раніше заявляли, що розгорнуті на базах ПРО в Румунії та Польщі універсальні установки Mk-41 можуть використовуватися не тільки в оборонних цілях, але і для пусків крилатих ракет середнього радіусу дії Tomahawk. У зв’язку з цим у Міноборони Росії обіцяли розмістити комплекси "Іскандер" у Калінінградській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс заявив, що у разі, якщо Росія нападе на країни Балтії, вони атакуватимуть у відповідь. І першим під приціл потрапить саме Санкт-Петербург.