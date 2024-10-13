"Война может выйти за границу Украины": командир роты беспилотников сделал тревожное заявление

Европейцам не стоит расслабляться

Россия намеренно провоцирует страны-члены НАТО и смотрит на их реакцию. Они ведут разведку "провокацией" и не оставляют попыток втянуть Альянс в открытое противостояние.

Об этом заявил Геннадий Левитас на псевдо "Кажан" — командир РУБпАК (роты ударных беспилотных авиационных комплексов —ред.) 112 ОБр ТРО в рамках проекта "Телеграфа" "Линия сопротивления". Враг не стоит на месте и постоянно держит весь цивилизованный мир в напряжении. Именно поэтому война в Украине может распространиться на Польшу и Балтию, а европейцам не стоит расслабляться считает Левитас.

"Россия периодически использует тактику провокаций, позволяющую оценить контрдействия, когда самолет, дрон или ракета нарушают воздушное пространство стран-членов НАТО. Так они смотрят, откуда на них взлетят, какова скорость реакции. Есть разведка боем, а это разведка провокацией. Это происходит постоянно и хорошо, что европейцев держат в напряжении. Расслабляться им не следует", — подчеркнул Левитас.

По его словам РФ выбрала тактику "разведки провокацией" и постоянно отслеживает скорость реакции стран-членов НАТО на их выпады. По мнению командира 112 ОБр ТРО, война вполне реально может выйти за границу Украины.

"Я считаю, что война может выйти за границу Украины. Во многом это зависит от позиции западных партнеров. Боевые действия могут перекинуться на страны Балтии, в меньшей степени в Польшу", — отметил Левитас.

Напомним, в Польше открывают базу ПРО США. В свою очередь в Генштабе РФ ранее заявляли, что развернутые на базах ПРО в Румынии и Польше универсальные установки Mk-41 могут использоваться не только в оборонных целях, но и для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. В связи с этим в Минобороны России обещали разместить комплексы "Искандер" в Калининградской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что в случае, если Россия нападет на страны Балтии, они будут атаковать в ответ. И первым под прицел попадет именно Санкт-Петербург.