"Welcome to Ukraine": журналіст показав моторошний стан дороги на пропускному пункті "Шегині" (відео)

Такою дорогою зустрічають гуманітарні вантажі, військову допомогу, волонтерів, іноземців та тих українців, котрі повертаються додому

Дороги на пункті пропуску "Шегині" на кордоні України з Польщею у Львівській області перебувають у сумному стані. Колеса машин буквально провалюються у гігантські ями.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі "Брудні ігри", автором якого є український журналіст Євген Плінський. Він зазначив, що цією дорогою до країни заїжджають різні вантажі, волонтери, українці тощо.

"Саме такий "дорогою" ми зустрічаємо гуманітарні вантажі, військову допомогу, волонтерів, іноземців і тих українців, які на заклик країни повертаються додому. Це наше гасло "welcome to ukraine", яке на сьогодні виглядає так", — написав він в описі. під відео.

Варто зазначити, що Держприкордонслужбі ще влітку повідомляли, що 26 серпня у пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочався ремонт дорожнього покриття, який планували завершити до середини жовтня 2024 року.

Плінський своєю чергою додав, що "у 2023 році ДМСУ передала п/п Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури, яке має займатися ремонтом, будівництвом та обслуговуванням".

"З кого питати, якщо на сьогодні взагалі не зрозуміло, що з цим агентством відбувається, ким воно керується та кому підпорядковується. Тому ями на кордоні стають глибше, машинам з них вибиратися все важче, а думки людей які по ним їдуть все сумніше", — додав він.

Також Плінський підкреслив, що навесні 2023 року керівник Держагентства Мустафа Найєм анонсував ремонт "Шегині" як один із пріоритетних. Проте 10 червня стало відомо, що він залишає посаду голови Держагентства.

"З червня 2024 р. Найєма в Держагенстві немає, як немає й обіцяної будівельної техніки та дороги в "Шегинях". З кого запитувати, якщо сьогодні взагалі не зрозуміло, що з цією агенцією відбувається, ким вона керується і кому підпорядковується. Тому ями на кордони стають глибшими, машинам з них вибиратися все важче, а думки людей, які ними їдуть, все сумніші", — наголосив Плінський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві під час війни планують ремонт парку за десятки мільйонів гривень.