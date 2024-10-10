"Якби ви поспілкувалися з військовими…": у Раді пояснили, навіщо ремонтувати дороги біля фронту

Це залежить від потреб військових

Будь-який ремонт доріг біля фронту погоджують з військовими, які відповідають за логістику техніки та озброєння. Від цього залежить швидкість перекидання військ.

Про це в етері День.LIVE розповів народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Аліксійчук. Він назвав маніпуляцією заяву своєї колеги Ніни Южаніної про використання державою 42,2 млрд грн на ремонти доріг.

Він пояснив, що ці кошти, лише передбачені в проєкті бюджету. Але, за його словами, сума яка фактично буде у дорожньому фонді, стане відома вже після голосування за проєкт держбюджету.

"Якби ви поспілкувалися з військовими, які забезпечують логістику вздовж лінії фронту, ви б почули, куди потрібні дороги. І чому за 8 кілометрів від фронту укладають верхній шар асфальту", — підкреслив нардеп.

Він навів приклад Дружківки Донецької області яка знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. За словами нардепа там критично необхідний ремонт доріг.

Дружківка на мапі

"Якщо ця дорога забезпечує логістику, а Дружківка — це логістика до Костянтинівки й в бік до лінії зіткнення в Донецькій області, то, очевидно, тим шляхом має швидко перекидатися техніка. Бо, коли ми сьогодні говоримо про мобільність і маневровість наших військ в тих випадках, де є прорив фронту або імовірний прорив фронту, то очевидно, що з деяких напрямків техніка швидко має перекинутися", — підкреслив Аліксійчук.

Нагадаємо, у бюджеті на 2025 рік закладено 43,2 мільярда гривень на Дорожній фонд. Минулого ж року всі гроші з Дорожнього фонду спрямували на потреби оборони.