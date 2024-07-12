Уздовж кордону України з ЄС активно будують дороги: навіщо та хто за це платить (відео)

Завдяки ремонту український кордон буде більш захищеним.

Уздовж кордону з ЄС розпочалося облаштування прикордонних доріг із покращеним покриттям. Ремонт розпочався у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України. Там додали, що всього ремонтують майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км на Закарпатті.

Також планується збудувати ще близько 700 кілометрів прикордонних доріг. Покращене покриття дозволить охороні кордону швидко реагувати та економити на витратах пального та експлуатації техніки. Таким чином, український кордон стане більш захищеним та контрольованим.

"Для облаштування західних ділянок державного кордону Держприкордонслужба безкоштовно отримає 70 тисяч тонн доменного шлаку від ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", конструкторське бюро якого розробило проект такої дороги. Зазначимо, що шлаковий щебінь є екологічно безпечним матеріалом, а доставити його до прикордоння допоможе Укрзалізниця", — Додали у відомстві.

Нагадаємо, що раніше Польща обмежила перепустку для українських вантажних транспортних засобів. Не пропускали тих, хто не має дозволу на міжнародні вантажні перевезення. На блокаду одразу ж відреагували у Мінвідновлення.