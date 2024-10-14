У сообщений о заминировании могла быть скрытая цель: источники рассказали детали

Люди не могли дозвониться в полицию, чтобы сообщить о настоящих происшествиях

В понедельник, 14 октября, на линию "102" поступило огромное количество звонков о заминированиях различных учреждений и организаций. Среди объектов, указанных в сообщениях, были даже музеи и стоматологические клиники.

На фоне массовых заминирований сотрудники полиции не могли получать другие обращения от граждан, поскольку линия была занята. Об этом "Телеграфу" сообщил источник в правоохранительных органах.

"Хуже всего в этой ситуации то, что мы не могли принимать другие вызовы. Люди, которые в ДТП попали, ждали по полтора часа из-за того, что была очередь, и мы слушали о заминировании. А заминированы были даже какие-то маленькие стоматологии, музеи", – рассказал журналистам собеседник.

Хотя это неизвестно наверняка, правоохранители предположили, что одной из целей злоумышленников было именно парализовать работу полиции. Особенно учитывая, что в этот же день угрожающие письма о заминировании пришли на электронную почту торговых центров, школ, университетов, музея искусств, экологического центра, посольства Хорватии в Киеве, посольства США, Укрэнерго, Оболонского пивного завода, офиса Philip Morris, а также завода по производству велосипедов "Ардис".

Кроме того, копы и соответствующие спецслужбы искали взрывчатку в учебных заведениях, судах и государственных учреждениях Киева, Днепра, Львова, Ровно, Житомира. Ранее в Национальной полиции уже отреагировали на волну заминирований. Там подчеркнули, что уже не первый год сталкиваются с такого рода сообщениями и имеют соответствующий алгоритм реагирования на такие события.