У предков было золотое сердце: такие фамилии давали настоящим добрякам, проверьте свою

Потомки добрых людей носят особенные фамилии

Украинские фамилии несут информацию о своем первом носители. Некоторые указывают на то, что они обладали магическими способностями, а другие говорят, что они были настоящими добряками.

Львовский языковед Юлиан Редько провел большое исследование украинских фамилий. Он начал собирать интересные факты о них еще в 1950-х годах, а позже издал книгу "Современные украинские фамилии". Он назвал родовые имена, которые получали те, кто отличался добрым и мягким характером.

Большинство из них имеют в основании слово "тихий", что указывает на то, что первый носитель фамилии избегал скандалов и имел легкий нрав. Эти люди не ссорились с соседями, не спорили по пустякам с родными и шли навстречу близким.

Какие фамилии носят потомки добрых людей:

Тихенький,

Тишко,

Тихий,

Благий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии указывают на то, что предки имели отношение к духовности. Около 50 тысяч граждан Украины носят фамилии, которые в древности давались представителям духовенства. Интересно, что географическое распределение этих фамилий неравномерно. Большая концентрация наблюдается в западных и центральных областях Украины.