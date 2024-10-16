Что будет с Украиной после войны по плану Победы Зеленского

Украина будет обладать военным контингентом с реальным опытом современной войны

Пятый пункт плана Победы, представленного в Верховной Раде 16 октября президентом Владимиром Зеленским, рассчитан на послевоенное время. Когда война завершится, Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов.

По словам главы государства, речь идет о наших украинских воинах, которые будут иметь большой опыт. И этот опыт должен помочь в укреплении всего Альянса.

"После этой войны Украина будет иметь один из самых опытных и крупных военных контингентов. И это люди, настоящие люди, наши воины, которые будут обладать реальным опытом современной войны. Успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия. Безусловно, с нашими партнерами. Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны всего Альянса и гарантировать безопасность всей Европе. Это достойная миссия для наших героев", — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что в случае согласия партнеров, после окончания войны украинские войска могут заменить отдельные контингенты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, которые дислоцированы в Европе.

"И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие сроки может закончиться война в Украине благодаря Плану победы.