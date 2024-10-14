Презентація Плану перемоги України в Раді: нардеп розповіла про важливий нюанс

Від плану Зеленського чекають конкретики, а не загальних моментів

Презентація президентом України Володимиром Зеленським Плану перемоги у Верховній Раді попри деякі сподівання буде секретною. А саме засідання, на якому виступить Зеленський, буде закритим.

Про це заявила народний депутат від партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна в ефірі "Вечір.LIVE". За її словами, інформації у відкритому доступі не буде, що викликає законне обурення, оскільки презентація явно проводиться не просто так.

"Я думаю це відбудеться у зв'язку з провалом на міжнародному рівні з усіма ідеями проєктами та заходами, які планувала влада. Також пов'язано з обуренням суспільства і народних депутатів. Бо першим, хто мав би знати, з яким Планом перемоги їде президент до партнерів, це все ж таки українці. Якщо так не відбулося, то мені здається, що оцю свою помилку в Офісі президента зараз спробують її виправити", – сказала вона.

Южаніна додала, що в обговореннях повинна бути прозорість, а доступ до інформації загального значення повинен бути відкритий для суспільства. Від плану Зеленського чекають конкретики.

"Якщо це буде знову загальний план з чотирьох напрямків, про які вже говорили. То мене особисто це не влаштовує", – резюмувала нардеп.

Тим часом, як говорив голова Офісу президента Андрій Єрмак, представлений в США план перемоги України не є заміною "формулі миру" та має низку відмінностей. Головне, що цей план спрямований на те, щоб силою змусити російський режим піти на укладення миру саме за формулою президента України Володимира Зеленського.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але Зеленський без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці вже найближчим часом побачать "план перемоги". При цьому він буде представлений без певних цифр та конкретики, адже план має і дипломатичні, і військові, і економічні критерії. Але партнери України отримали весь план, адже вони його частина.