"Зеленський завжди знає, що хоче сказати": радник Литвин порівняв його з іншим президентом України

Зеленський дуже добре розуміє інших людей

Запорукою успішних промов президента України є сам президент та його здатність "дуже добре розуміти людей". Про це заявив спічрайтер Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

На його думку, сильний бік нинішнього президента України в тому, що він "завжди знає, що хоче сказати". Саме тому промови Зеленського досягають поставленої мети і добре сприймаються аудиторією, чого на 100% не скажеш про промови екс-президента України Віктора Ющенка, який використовував набір консервативних фраз і "не гнучких у медійному розумінні" формулювань.

Про це Дмитро Литвин розповів у великому інтерв’ю "Телеграфу" під назвою: "Радник Зеленського Дмитро Литвин: Мобілізацію інформаційно ми не програли".

"Давайте поговоримо про те, що таке спічрайтинг. Умовно кажучи, є потреба щось написати. Треба якісь тези або щось послухати, проговорити, написати, виправити. Тобто це така безпосередня робота з людиною, щоб сформувати потрібний наратив. У нас в чому сильна сторона? В тому, що президент завжди знає, що він хоче сказати", — зазначив Литвин.

За словами спічрайтера, виступи Зеленського на даний момент добре "заходять за кордоном" і "все прораховується як має бути".

Він підкреслив, що секрут успішної промови криється в самому президенті Зеленському та його вмінні "добре розуміти людей".

Литвин також розповів про те, як йому до рук потрапила збірка промов Віктора Ющенка і він її переглянув. За словами експерта, колишній глава держави використовув "консервативні" висловлювання, які не досягали мети і в них "не відчувається, що цим текстом хтось хоче тримати якесь розуміння".

"У чому секрет успішності промов? У президенті. Нічого не хочу сказати поганого. Та нещодавно зайшов в один книжковий магазин. І побачив там збірку промов Віктора Ющенка. Я погортав її. І зрозуміло по цим промовам, що вони не гнучкі в медійному сенсі. Тобто вони написані дуже консервативно. І незрозуміло, власне, в яке медійне середовище, з якою метою, в який емоційний настрій, в яку політичну картину, яку групу людей вона має потрапити.

Тобто зараз промови — це багато в чому інструмент зовнішньої політики. Багато в чому інструмент просто тримати людей в розумінні, що відбувається. Тобто це особливо було потрібно на початку війни, тримати цю єдність. І президент завжди шукав інструменти, як її тримати, цю емоцію, яку потрібно дати, роз'яснити щось, щоб люди розуміли, щоб ми були всі разом. І тому велика роль його звернення, і взагалі його комунікація в тому, що він тримав і тримає певне розуміння. Це головне завдання.

Повертаючись до питання, в чому секрет. Секрет в президенті, тому що він дуже добре розуміє інших людей. Сприймає нормально емоційно. І це не те щоб для нього, мені здається, щось незвичне", — наголосив Литвин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що спічрайтер Дмитро Литвин розповів, у чому, на його думку, відрізняються переговори президента України з країнами Заходу від статей у західних медіа.