"Зеленский всегда знает, что хочет сказать": советник Литвин сравнил его с другим президентом Украины

Зеленский очень хорошо понимает других людей

Залогом успешных речей президента Украины является сам президент и его способность "очень хорошо понимать людей". Об этом заявил спичрайтер Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его мнению, сильная сторона нынешнего президента Украины в том, что он "всегда знает, что хочет сказать". Именно поэтому речи Зеленского достигают поставленных целей и хорошо воспринимаются аудиторией, чего на 100% не скажешь о речах экс-президента Украины Виктора Ющенко, который использовал набор консервативных фраз и "не гибких в медийном смысле" формулировок.

Об этом Дмитрий Литвин рассказал в большом интервью "Телеграфу" под названием: "Советник Зеленского Дмитрий Литвин: Мобилизацию информационно мы не проиграли".

"Давайте поговорим о том, что такое спичрайтинг. Условно говоря, необходимо что-то написать. Надо какие-то тезисы или что-нибудь послушать, проговорить, написать, исправить. То есть это такая непосредственная работа с человеком, чтобы сформировать нужный нарратив. У нас в чем сильная сторона? В том, что президент всегда знает, что хочет сказать", — отметил Литвин.

По словам спичрайтера, выступления Зеленского на данный момент хорошо "заходят за границей" и "все просчитывается, как должно быть".

Он подчеркнул, что секрут успешной речи кроется в самом президенте Зеленском и его умении "хорошо понимать людей".

Литвин также рассказал о том, как ему в руки попал сборник речей Виктора Ющенко и он его пролистал. По словам эксперта, бывший глава государства использовал "консервативные" высказывания, которые не достигали целей и там не чувствуется, что этим текстом хотят держать какое-то понимание.

"В чем секрет успешности речей? В президенте. Ничего не хочу сказать плохого. Но недавно зашел в один книжный магазин. И увидел там сборник речей Виктора Ющенко. Я полистал ее. И понятно по этим речам, что они не гибки в медийном смысле. То есть они написаны очень консервативно. И непонятно, собственно, в какую медийную среду, с какой целью, в какое эмоциональное настроение, в какую политическую картину, какую группу людей они должна попасть.

То есть сейчас речи – это во многом инструмент внешней политики. Во многом инструмент просто держать людей в понимании, что происходит. То есть это особенно требовалось в начале войны, держать это единство. И президент всегда искал инструменты, как ее держать, эту эмоцию, которую нужно дать, разъяснить что-нибудь, чтобы люди понимали, чтобы мы были все вместе. И потому велика роль его обращения и вообще его коммуникация в том, что он держал и держит определенное понимание. Это главная задача…

Возвращаясь к вопросу, в чем секрет. Секрет в президенте, потому что он очень хорошо понимает других людей. Воспринимает нормально эмоционально. И это не то чтобы для него, мне кажется, что-то необычное", — подчеркнул Литвин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спичрайтер Дмитрий Литвин рассказал, в чем, на его взгляд, отличаются переговоры президента Украины со странами Запада от статей в западных медиа.