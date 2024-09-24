В Україні подорожчає інтернет, але це не єдина погана новина

Найгірше буде дрібним регіональним провайдерам

З 1 жовтня в Україні мають намір не лише підняти податки для підприємців, а й виключити інтернет-провайдерів зі спрощеної системи оподаткування. Внаслідок цього українцям доведеться більше платити за інтернет, а якість його може впасти.

Справа в тому, що багато інтернет-провайдерів функціонують за спрощеною системою оподаткування, оскільки це суттєво зменшує витрати. В результаті подорожчає інтернет для звичайних абонентів.

"Крім того, що додасться ПДВ, дуже суттєво зростуть витрати на бухгалтерію. Тому ми обговорюємо підвищення — у Краматорську ціни на інтернет зростуть на 10-15 відсотків через те, що провайдери будуть змушені витрачати кошти на адміністрування податків. По всій Україні ситуація, у принципі, схожа. У селах, де малоповерхова забудова та послуги надають ФОП, підприємці будуть змушені наймати бухгалтерів, через що за 1000-2000 абонентів їм, можливо, доведеться підвищувати ціни вдвічі, щоби залишатися рентабельними", — розповів "Главреду" член Інтернет Асоціації України, директор інтернет-провайдера Еліт-Лайн (м. Краматорськ) Микола Кучерук.

Ба більше, за його словами, якість інтернет-послуг може знизитися. Причина в тому, що замість покращувати якість надання інтернету та закуповувати обладнання для його стабільної роботи, провайдери будуть змушені витрачати гроші на податки та бухгалтерію.

Як повідомляв "Телеграф", Кабінет міністрів України планує підвищити оподаткування поштових посилок з-за кордону. Тепер податок на додану вартість (ПДВ) пропонується накладати на відправлення вартістю понад 45 євро. Раніше ця сума складала 150 євро.