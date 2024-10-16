Досить просити "здачу": як це правильно звучить українською

Важливо усвідомлювати ці помилки і прагнути до їх виправлення

Українська мова багата та різноманітна, але іноді ми несвідомо використовуємо кальки з російської. Це явище часто виникає через тривале нав'язування та взаємодію двох мов, а також через вплив медіа та популярної культури.

Одне з тих слів, яке часто вживають неправильно — це "здача". В українській мові воно має чудовий відповідник — "решта".

Саме її ми отримуємо в магазинах після покупки, а не "здачу". Хоча раніше слово "здача" вважалося допустимим, сучасна українська мова уникає скалькованих віддієслівних іменників.

Тому правильно казати:

"Дайте, будь ласка, решту" (а не "здачу")

"Скільки решти Ви мені винні?" (а не "здачі")

Цікаво, що слово "здача" має інше значення в українській мові. Наприклад, "здача в оренду" — це правильний вираз. Але коли йдеться про гроші, які повертають після оплати, використовуємо слово "решта".

Варто також звернути увагу на вираз "здача іспитів". Правильно українською буде "складання іспитів". Наприклад: "Бажаю успішного складання іспитів!"

Дотримуючись цих простих правил, ми збагачуємо наше мовлення та сприяємо розвитку української мови. Пам'ятаймо: правильне використання мови — це не лише питання грамотності, але й вияв поваги до нашої культурної спадщини.

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