До лав ЗСУ можна потрапити навіть без ВЛК: кого це стосується

Можна служити за контрактом або по мобілізації

Будь-який військовозобов'язаний може подати резюме до певної військової частини на визначений підрозділ через "Дію". І після співбесіди ця людина навіть без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) може долучитись до лав ЗСУ.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов "Флеш". За його словами, також є ймовірність, що кандидата, який погодився на посаду саме оператора БпЛА, можуть перевести до піхоти.

"В армії можливо усе і виключати щось не можна. Тому людину з посади оператора БПЛА можуть перевести і до піхоти", — каже експерт.

Бескрестнов пояснює, що наразі кандидати на військову службу можуть вступати до війська без територіальних центрів комплектування (ТЦК), тобто людина на пряму подає резюме до певної військової частини.

Якщо у ній є вакансія і людина підійшла, вона може готуватись до служби. В окремих випадках навіть ВЛК проходити не треба, достатньо підтвердження стану здоров'я з боку кандидата.

До того ж такий кандидат цілком може служити і за контрактом, і по мобілізації. Проте люди, які не підійшли не потрапляють в "особливу базу ТЦК". Вони й далі можуть шукати потрібну для себе вакансію та подавати резюме через "Дію".

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких хвороб чоловіка можуть визнати тимчасово непридатним.