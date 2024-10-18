В ряды ВСУ можно попасть даже без ВЛК: кого это касается

Можно служить по контракту или по мобилизации

Любой военнообязанный может подать резюме в определенную воинскую часть на определенное подразделение через "Дію". И после собеседования этот человек даже без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК, но чаще употребляется украинский вариант — ВЛК) может присоединиться к рядам ВСУ.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов "Флэш". По его словам, также есть вероятность, что кандидата, который согласился на должность именно оператора БПЛА, могут перевести в пехоту.

"В армии возможно все и исключать что-то нельзя. Поэтому человека с должности оператора БПЛА могут перевести и в пехоту", — говорит эксперт.

Бескрестнов объясняет, что сейчас кандидаты на военную службу могут поступать в армию без территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть человек на прямую подает резюме в определенную воинскую часть.

Если в нем есть вакансия и человек подошел, он может готовиться к службе. В редких случаях даже ВЛК проходить не нужно, достаточно подтверждения состояния здоровья со стороны кандидата.

К тому же, такой кандидат вполне может служить и по контракту, и по мобилизации. Однако люди, которые не подошли не попадают в "особую базу ТЦК". Они продолжают искать нужную для себя вакансию и подавать резюме через "Дію".

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