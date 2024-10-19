Позував на яхті та з короною на голові: як виглядає єдиний син Полторака
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Син експосадовця не з'являється на публіці
Степан Полторак — генерал, який відзначився тим, що керував Міністерством оборони під час антитерористичної операції на Донбасі. Нещодавно ми розповідали про дружину колишнього посадовця, а тепер розкриємо, чим займається його син.
"Телеграф" розповість, що відомо про Ігоря Полторака та як він виглядає.
Що відомо про сина Степана Полторака
Ігор Полторак народився у шлюбі генерала з дружиною Інною. Вона працювала в Харківській академії внутрішніх справ МВС. Жінка займалась зв'язками з громадськістю та ЗМІ.
Ігор з'явився на світ в 1989 році, тож зараз йому близько 35 років. На фото помітно, що син генерала дуже схожий на батька.
Загалом син колишнього міністра оборони веде непублічний спосіб життя, тому складно дізнатися, як він зараз живе. Однак відомо, що з 2014 року Ігор працював в IT-сфері, зростаючи у посаді. Також чоловік вів власні курси з вебтестування та проводив семінари для студентів.
У 2016 році в мережі з'явилися фото Ігоря з відпочинку у Греції, куди він відправився разом з дружиною Катею. Подружжя орендувало яхту, на якій плило по морю під українським прапором.
Полторак з дружиною побували у кількох містах і на Егейських островах. Також чоловік похизувався під однією зі світлин, що його жінка вміє добре плавати: "Катя купається у відкритому морі на глибині 100 метрів, а чого досяг ти?".
Також чоловік брав участь у змаганнях "Гонка націй", де потрібно долати перешкоди у вигляді вогню, води та болота на окремих трасах.
Окрім цього, в мережі є світлини, на яких син генерала одягнений у хутро, корону та стоїть з мечем. Утім, невідомо на який захід чоловік прийшов у такому вигляді. Ймовірно, це був тематичний корпоратив або ж якась вечірка.
В інстаграмі сторінка Полторака є закритою. У шапці профілю вказано, що він захоплюється кросфітом. У фейсбуці Ігоря є лише одна світлина й кілька дописів. Зокрема, він засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз народний депутат Віктор Балога, який перебуває у політиці протягом 25 років. Про чиновника давно не було новин.