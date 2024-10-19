Позував на яхті та з короною на голові: як виглядає єдиний син Полторака

Син експосадовця не з'являється на публіці

Степан Полторак — генерал, який відзначився тим, що керував Міністерством оборони під час антитерористичної операції на Донбасі. Нещодавно ми розповідали про дружину колишнього посадовця, а тепер розкриємо, чим займається його син.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ігоря Полторака та як він виглядає.

Що відомо про сина Степана Полторака

Ігор Полторак народився у шлюбі генерала з дружиною Інною. Вона працювала в Харківській академії внутрішніх справ МВС. Жінка займалась зв'язками з громадськістю та ЗМІ.

Фото з мережі

Ігор з'явився на світ в 1989 році, тож зараз йому близько 35 років. На фото помітно, що син генерала дуже схожий на батька.

Фото з мережі

Загалом син колишнього міністра оборони веде непублічний спосіб життя, тому складно дізнатися, як він зараз живе. Однак відомо, що з 2014 року Ігор працював в IT-сфері, зростаючи у посаді. Також чоловік вів власні курси з вебтестування та проводив семінари для студентів.

Фото з мережі

У 2016 році в мережі з'явилися фото Ігоря з відпочинку у Греції, куди він відправився разом з дружиною Катею. Подружжя орендувало яхту, на якій плило по морю під українським прапором.

Фото з мережі

Полторак з дружиною побували у кількох містах і на Егейських островах. Також чоловік похизувався під однією зі світлин, що його жінка вміє добре плавати: "Катя купається у відкритому морі на глибині 100 метрів, а чого досяг ти?".

Фото з мережі

Також чоловік брав участь у змаганнях "Гонка націй", де потрібно долати перешкоди у вигляді вогню, води та болота на окремих трасах.

Фото з мережі

Окрім цього, в мережі є світлини, на яких син генерала одягнений у хутро, корону та стоїть з мечем. Утім, невідомо на який захід чоловік прийшов у такому вигляді. Ймовірно, це був тематичний корпоратив або ж якась вечірка.

Фото з мережі

В інстаграмі сторінка Полторака є закритою. У шапці профілю вказано, що він захоплюється кросфітом. У фейсбуці Ігоря є лише одна світлина й кілька дописів. Зокрема, він засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Фото з мережі

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