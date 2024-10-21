Бабине літо повертається? Де буде до +18, прогноз погоди на початок тижня

Заморозки відступають, 21 жовтня по всій Україні стовпчики термометрів не опускатимуться нижче за нуль градусів. Опадів у першій половині тижня не очікується.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, наразі погоду в Україні "диктує" антициклон. Вдень у понеділок, 21 жовтня, по всій країні буде малохмарно та сухо. Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів.

У вівторок, 22 жовтня, опадів в Україні також не прогнозується, але вночі та вранці місцями буде туман. У нічні години очікується 1…6 градусів вище нуля, у західних та місцями північних областях — близько 0. Вдень буде +12…+17 градусів.

У середу, 23 жовтня, очікується мінлива хмарність. Буде сухо, але деякі області накриють тумани. Вночі температура повітря буде на рівні +2…+7 градусів, вдень атмосфера прогріється до 13-18 градусів вище за нуль.

У четвер, 24 жовтня, невеликі дощі можливі в Карпатах та на Прикарпатті, на решті країни — сухо. Вночі градусники покажуть +3...+8, вдень прогнозується +11...+16. На крайньому півдні місцями повітря прогріється до 18 градусів із позначкою "плюс".

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