Бабье лето возвращается? Где будет до +18, прогноз погоды на начало недели

Заморозки отступают, 21 октября по всей Украине столбики термометров не будут опускаться ниже нуля градусов. Осадков в первой половине недели не ожидается.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, сейчас погоду в Украине "диктует" антициклон. Днем в понедельник, 21 октября, по всей стране будет малооблачно и сухо. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Во вторник, 22 октября, осадков в Украине также не прогнозируется, но ночью и утром местами будет туман. В ночные часы ожидается 1…6 градус выше нуля, в западных и местами северных областях — около 0. Днем будет +12…+17 градусов.

В среду, 23 октября, ожидается переменная облачность. Будет сухо, но некоторые области накроет туман. Ночью температура воздуха будет на уровне +2…+7 градусов, днем атмосфера прогреется до 13-18 градусов выше нуля.

В четверг, 24 октября, небольшие дожди возможны в Карпатах и ​​на Прикарпатье, на остальной части страны — сухо. Ночью градусники покажут +3…+8, днем прогнозируется ​​+11…+16. На крайнем юге местами воздух прогреется до 18 градусов с отметкой "плюс".

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