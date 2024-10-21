Військовий назвав головну задачу українців під час війни з Росією

Він впевнений, що з України почнеться духовна революція

Українцям дуже важливо зберігати єдність та не допускати поділу на військових та цивільних. Кожен має пам'ятати, що ми одна нація.

Таку думку "Телеграфу" висловив український воїн Сергій Бохонок на позивний "Якудза" в межах проєкту "Лінія спротиву": Українське сонце зійде, — боєць "Якудза" про поліцію на війні, ставлення до смерті і духовну революцію

"Навіть якщо ми десь один з одним гаркаємось, то коли у наш дім приходять вбивці, потрібно об’єднуватись, і в єдності колосальна сила. Світ та союзники допомагають, але ніхто не вирішить наші проблеми за нас. Це наш шлях. Таким і має бути момент трансформації та росту свідомості", — сказав захисник.

Сергій Бохонок вважає, що з України почнеться духовна революція, яка потім перейде далі й вплине на весь світ. Він впевнений, що це лише початок нового духовного етапу.

"Війна для всіх, це спільна справа, буде нелегко. Коли ти не бачиш фінішу, важко рухатися впевнено, та це тільки здається. Наша задача — рухатись згуртовано: не розділяти військових та цивільних. Ми одна нація, кожен має це пам’ятати. Українське сонце зійде. Духовність — це пам’ять, необхідно, аби наша нація після війни її не втратила. У пам’яті нації повинна залишатись єдність", — наголосив воїн.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Зеленський заявив, що Україна має чітку інформацію про те, що КНДР відправляє не лише зброю, а й своїх солдатів до Росії. Тому в Києві очікують рішучих дій від світової спільноти та зазначають, що це можна розцінювати як вступ Пхеньяну у війну.