Пролетів над будинком і вибухнув: у Сумах Shahed пронісся над головами людей (відео)

Ворог атакував житлову забудову

Вранці у понеділок, 21 жовтня, російські війська атакували "шахедами" Суми. У місті пролунало одразу кілька потужних вибухів, а мешканці приватного сектору змогли зафіксувати на відео проліт ворожого безпілотника на критично низькій висоті.

Як виявилось, "шахед" пролетів над дахом будинку і потім вибухнув. Про це повідомляють українські Telegram-канали.

Ворожі дрони були спрямовані на житловий сектор та об’єкти критичної інфраструктури обласного центру. Вибухи було чути у різних частинах міста. Один із безпілотників і зовсім вибухнув просто на городі у приватному секторі.

На відео можна помітити, як ворожий "шахед" пролітає буквально над дахом приватного будинку, а потім лунає вибух.

Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки, але обійшлося без постраждалих.

Також було пошкоджено дитсадок "Купава". На щастя, дітей у дошкільному закладі на той момент не було.

Але у приміщенні знаходилися співробітники дитсадка — вони лише дивом не постраждали.

Місцеві жителі, які знімали на відео проліт "шахеда", нарахували щонайменше 16 ворожих безпілотників.

Наразі місто оговтується після ворожої атаки — всі екстерні служби міста працюють на місцях, а люди прибирають пошкоджені будинки.

Як повідомляв "Телеграф", близько 9:15 21 жовтня пролунали вибухи в Запоріжжі. Росіяни атакували центр міста, постраждали люди, двоє з них — чоловік 49 років та 48-річна жінка у тяжкому стані. Ще три особи в стані середньої тяжкості.

Крім того, 20 жовтня війська Росії обстріляли Кривий Ріг балістичною ракетою. Під приціл ворога потрапив об’єкт критичної інфраструктури. Постраждали троє людей.

Також близько 22:10 у неділю, 20 жовтня, росіяни вдарили по Харкову авіабомбами, що коректуються (КАБ-250). Виявлено 12 постраждалих, також багато руйнувань.