Военный назвал главную задачу украинцев во время войны с Россией

Он уверен, что с Украины начнется духовная революция

Украинцам очень важно сохранять единство и не допускать разделения на военных и гражданских. Каждый должен помнить, что мы одна нация.

Такое мнение "Телеграфу" высказал украинский воин Сергей Бохонок с позывным "Якудза" в рамках проекта "Линия сопротивления": Украинское солнце взойдет, боец "Якудза" о полиции на войне, отношении к смерти и духовной революции

"Даже если мы где-то друг с другом ругаемся, то когда в наш дом приходят убийцы, нужно объединяться, и в единстве — колоссальная сила. Мир и союзники помогают, но никто не решит наших проблем за нас. Это наш путь. Таким и должен быть момент трансформации и роста сознания", — сказал защитник.

Сергей Бохонок считает, что с Украины начнется духовная революция, которая потом перейдет дальше и повлияет на весь мир. Он уверен, что это только начало нового духовного этапа.

"Война для всех, это общее дело, будет нелегко. Когда ты не видишь финиша, трудно двигаться уверенно, но это только кажется. Наша задача двигаться сплоченно: не разделять военных и гражданских. Мы одна нация, каждый должен это помнить. Украинское солнце взойдет. Духовность – это память, необходимо, чтобы наша нация после войны ее не потеряла. В памяти нации должно оставаться единство", — подчеркнул воин.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть четкая информация о том, что КНДР отправляет не только оружие, но и своих солдат в Россию. Поэтому в Киеве ожидают решительных действий мирового сообщества и отмечают, что это можно расценивать как вступление Пхеньяна в войну.