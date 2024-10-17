В Україні спростили приватизацію державних банків, що це означає

Ухвалення документу було вимогою Світового банку

Володимир Зеленський підписав закон №11474 "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків". Його ухвалення було вимогою Світового банку.

Про це пише сайт Мінфіну. Посилаються на повідомлення нардепа Ярослава Железняка. Закон має на меті спростити приватизацію державних банків.

Зауважимо, що Верховна Рада прийняла закон в цілому 19 вересня.

Ключові нововведення закону спрямовані на залучення ширшого кола інвесторів та підвищення ефективності процесу приватизації. Відтепер держава готова розглядати продаж будь-якої частки своєї власності у банках, а не лише повного пакету акцій, як було раніше. Це відкриває нові можливості для часткових інвестицій та стратегічних партнерств.

Законом також підвищено вимоги до фінансових радників, які залучаються до процесу продажу. Це має забезпечити більш професійний підхід до оцінки та реалізації банківських активів. Важливим нововведенням є включення міжнародних донорів до процедур відбору радників та самого продажу, що підвищує прозорість та довіру до процесу.

Оновлено правила визначення ціни та проведення аукціонів відповідно до рекомендацій Світового банку, що наближає українську практику до міжнародних стандартів. Закон також враховує можливість участі лише одного потенційного інвестора в аукціоні, адаптуючи процедуру до різних ринкових ситуацій.

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