Балотувався у президенти і 2 дні правив Україною: де зараз свободівець Руслан Кошулинський

Як і багато "свободівців" Руслан Кошулинський зараз служить у ВСУ

Руслан Кошулинський – відомий український політик-свободівець, який висувався у президенти України від націоналістичних сил. Також він балотувався у мери Львова, проте програв чинному меру Андрію Садовому. Наразі, як виявилося, свободовець служить у Збройних силах України.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чим запам’ятався Руслан Кошулинський в українській політиці і що про нього відомо під час війни в Україні.

Руслан Кошулинський — що про нього відомо

Руслан Кошулинський – український політик та націоналіст, представник політичного руху "Свобода". Він народився у Львові 9 вересня 1969 року, зараз йому 55 років. Відомо, що Кошулинський служив у радянській армії, згодом закінчив Львівський кооперативний технікум. Замолоду їздив до Росії на заробітки.

У 1996 році приєднався до "Свободи", а пізніше став помічником-консультантом лідера цієї партії Олега Тягнибока. 2012 року Кошулинський вперше став депутатом Верховної Ради сьомого скликання, але тривало це лише до 2014 року.

За часів Євромайдану Руслан Кошулинський став більш відомою особистістю. Він підтримував революційний рух українців. І так вийшло, що він напряму приклав руку до того, щоб повалити режим президента Януковича.

У розпал протестів на Майдані, 20 лютого 2014 року, Руслан Кошулинський — єдиний на той час легітимний представник влади в країні (він тоді ще був нардепом) — з власної ініціативи зібрав народних депутатів на засідання Верховної Ради, щоби припинити кровопролиття українців на Майдані.

Того дня на пропозицію Кошулинського депутати проголосували за усунення Януковича від влади та повернення бійців "Беркуту" на місця дислокації. Рішення, які були прийняті з ініціативи Кошулинського на тому засіданні Верховної Ради, стали для світової спільноти підставою визнати зміну влади в Україні легітимною. Вийшло так, що 2 дні — 20-21 лютого 2014 року — Руслан Кошулинський одноосібно керував Україною.

Руслан Кошулинський на війні

У лютому 2015 року Руслан Кошулинський отримав повістку та відправився служити до армії. Спочатку він склав присягу і пройшов підготовчий навчальний курс на полігоні, а потім вирушив у зону АТО, де служив артилеристом.

Під час повномасштабної війни Руслан Кошулинський також став на захист України у боротьбі з Росією. Відомо, що станом на літо 2023 року він має звання головного сержанта ЗСУ. У своєму Facebook свободівець постить фото та інформацію про збори коштів на підтримку армії. Також на його сторінці є відео за 2023 рік, де він у військовій формі дякує за допомогу американській діаспорі.

Раніше "Телеграф" розповідав, де слугує екс-нардеп та обличчя Майдану Олег Тягнибок і що про нього відомо. Пішов на війну разом із сином.