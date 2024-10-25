Не только предупреждение: как в Украине будут наказывать за нарушение языкового закона

"Наступательная украинизация" — это максимальная защита языковых прав каждого украинца

В Украине для борьбы с нарушителями языкового закона есть определенные инструменты, которые предусмотрены действующим законодательством. Сначала делается предупреждение, а далее уже — штраф.

Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень в эфире "Новини.Live". По его словам, в ходе анонсируемой ранее "наступательной украинцизации" не станет больше проверок учреждений или же представителей власти, которые должны придерживаться языкового закона.

"Наступательная украинизация" — это максимальная защита языковых прав каждого украинца", — сказал Кремень.

Языковой обмудсмен пояснил, что к нарушителям языкового закона будут применять предусмотренные законодательством санкции:

первое нарушение — предупреждение,

второе — штраф в размере 3400 грн.

Отметим, что в 2021 году украинское правительство приняло закон о языке, которым предусмотрено, что сфера обслуживания должна работать только на украинском языке как онлайн, так и офлайн. Также все инструкции, ценники и другие бумажные носители должны представляться только на государственном языке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Тарас Кремень считает, что Украине необходим переход от "мягкой украинизации" к "наступательной".