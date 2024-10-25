Синоптики попереджають про небезпеку: яких сюрпризів українцям чекати від погоди 26 жовтня

У частині областей оголосять жовтий рівень небезпеки

У суботу, 26 жовтня, погода в Україні буде хмарною без опадів, проте вночі слід чекати на морози в деяких областях. При цьому синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Згідно з прогнозами, вночі та вранці у цей день у більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

Вдень температура повітря підійматиметься до +9.. +14 градусів, а на Прикарпатті та Закарпатті буде до +18. При цьому вночі стовпчики термометрів опустяться до 3-8 градусів тепла. А у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях буде від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. Згідно з їхніми прогнозами, вночі та вранці 26 жовтня у більшості районів Правобережжя буде туман.

Видимість у цей період очікується — 200-500 м. Буде оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стане тепліше після переходу на зимовий час. Вже відомо, яким областям чекатиме до +18 градусів.