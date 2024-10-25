Синоптики предупреждают об опасности: каких сюрпризов украинцам ждать от погоды 26 октября

В части областей объявят желтый уровень опасности

В субботу, 26 октября, погода в Украине будет облачной без осадков, однако ночью следует ждать морозов в некоторых областях. При этом, синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентр. Согласно прогнозам, Ночью и утром в этот день в большинстве районов Правобережья и местами на северо-востоке туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Днем температура воздуха будет подниматься до +9.. +14 градусов, а в Прикарпатье и Закарпатье будет до +18. При этом, ночью столбики термометров опустятся до 3-8 градусов тепла. А в западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

В то же время синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Согласно их прогнозам, ночью и утром 26 октября в большинстве районов Правобережья будет туман.

Видимость в этот период ожидается — 200-500 м. Будет объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине станет теплее после перехода на зимнее время. Уже известно, каким областям ждать до +18 градусов.