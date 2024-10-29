Без исключений: "виключення" – это калька с русского, которой нужно избегать

"Виняток" или "виключення" – как не ошибиться в словоупотреблении

Многие украинцы каждый день используют слово "виключення" в неправильном контексте, даже не подозревая, что копируют российскую конструкцию. Однако есть четкое правило, когда следует употреблять "виняток", а в каких случаях уместно слово "виключення".

"Телеграф" разбирался с тонкостями украинского языка. Примите это правило во внимание, чтобы избежать распространенных ошибок.

Когда употребляем слово "виняток"

"Виняток" – это украинское слово, которое используем, когда говорим о:

Отклонение от правил;

То, что не подпадает под общие нормы;

Особые случаи.

Примеры правильного употребления:

"Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики, ніхто не виняток".

"Ця ситуація – не виняток із правил".

"Усі мають здати роботи вчасно, винятків не буде".

Когда уместно слово "виключення"

Слово "виключення" используем исключительно тогда, когда речь идет о:

Действие, связанное с глаголом "виключити";

Процесс удаления или устранения чего-либо.

Примеры правильного употребления:

"Виключення країни з ООН".

"Виключення студента з університету".

"Виключення пристрою з електромережі".

Как говорить об особых случаях

Когда мы хотим подчеркнуть исключительность или неординарность, используем слова:

Винятковий,

Надзвичайний,

Особливий.

Примеры:

"Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина".

"Це була надзвичайна подія".

"У неї виняткові здібності до математики".

Как запомнить правило

Простой способ запомнить: если можно заменить словом "особый случай" – используйте "виняток". Если речь идет о действии удаления или устранения – "виключення".

Правильное использование слов "виняток" и "виключення" – это не просто дань моде или требование грамматики. Это способ сохранить чистоту украинского языка и избежать ненужных калек из русского. Помните: "не виключення" – это калька, а "не виняток" – правильное украинское изречение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как перевести "отзывчивый" на украинский. Наш язык предлагает широкий выбор соответствий.