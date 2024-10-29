Без исключений: "виключення" – это калька с русского, которой нужно избегать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Виняток" или "виключення" – как не ошибиться в словоупотреблении
Многие украинцы каждый день используют слово "виключення" в неправильном контексте, даже не подозревая, что копируют российскую конструкцию. Однако есть четкое правило, когда следует употреблять "виняток", а в каких случаях уместно слово "виключення".
"Телеграф" разбирался с тонкостями украинского языка. Примите это правило во внимание, чтобы избежать распространенных ошибок.
Когда употребляем слово "виняток"
"Виняток" – это украинское слово, которое используем, когда говорим о:
- Отклонение от правил;
- То, что не подпадает под общие нормы;
- Особые случаи.
Примеры правильного употребления:
- "Завтра зустрічаємось у Zoom на уроці фізики, ніхто не виняток".
- "Ця ситуація – не виняток із правил".
- "Усі мають здати роботи вчасно, винятків не буде".
Когда уместно слово "виключення"
Слово "виключення" используем исключительно тогда, когда речь идет о:
- Действие, связанное с глаголом "виключити";
- Процесс удаления или устранения чего-либо.
Примеры правильного употребления:
- "Виключення країни з ООН".
- "Виключення студента з університету".
- "Виключення пристрою з електромережі".
Как говорить об особых случаях
Когда мы хотим подчеркнуть исключительность или неординарность, используем слова:
- Винятковий,
- Надзвичайний,
- Особливий.
Примеры:
- "Мій учень Вадим – винятково обдарована дитина".
- "Це була надзвичайна подія".
- "У неї виняткові здібності до математики".
Как запомнить правило
Простой способ запомнить: если можно заменить словом "особый случай" – используйте "виняток". Если речь идет о действии удаления или устранения – "виключення".
Правильное использование слов "виняток" и "виключення" – это не просто дань моде или требование грамматики. Это способ сохранить чистоту украинского языка и избежать ненужных калек из русского. Помните: "не виключення" – это калька, а "не виняток" – правильное украинское изречение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как перевести "отзывчивый" на украинский. Наш язык предлагает широкий выбор соответствий.