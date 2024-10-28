Ще за СРСР заробив $60 млн: що відомо про померлого арабського інвестора в Україні

Не дожив до свого 62-річчя

Помер відомий інвестор Аднан Ківан. Він був українським мультимільйонером i бізнесменом арабсько-сирійського походження, власником компанії "KADORR Group", видання "Kyiv Post" та 7 каналу в Одесі.

"Телеграф" зібрав короткі відомості про одного з найбільших арабських інвесторів. Цього року у грудні йому мало виповнитись 62 роки. У підприємця залишилися дружина, діти та онуки.

Його коштом побудовано приміщення Арабського культурного центру Одеси та Східного культурного центру. Він входить до списку 100 найбагатших українців, посідаючи 42 місце, та 5 найбільших рантьє зі статками у $240 млн за оцінкою Forbes.

Коротка біографія Ківана

Арабський інвестор народився 1 грудня 1962 року в Сирії у впливовій сирійській сім'ї. Вже після закінчення середньої школи він приїхав до Одеси, де навчався в Академії харчових технологій. Згодом здобув ступінь доктора філософії в Москві.

Аднан Ківан

Уже до 1990 року він заробив майже $60 млн, створивши компанію, яка займалася посередництвом у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками.

У 2005 році Ківан заснував компанію "Діана-Плюс", яка займалася розробкою будівельних проєктів. Вже у 2006 році створив ПП "Інтерінвестбуд", що спеціалізувалося на будівництві, а у 2010 році заснував KADORR Group, компанію, яка збудувала понад 40 житлових комплексів, переважно в Одесі.

У 2017 році він заснував компанію "Кадор зерно України", що займається гуртовою торгівлею зерном, насінням та необробленим тютюном, а також вирощуванням зернових та технічних культур.

У 2018 році купив "Kyiv Post" у Мохаммада Захура. За своє життя в Одесі він побудував приблизно 46 житлових комплексів.

Скандали

У листопаді 2021 після тривалого конфлікту із редакцією "Kyiv Post" Аднан Ківан повідомив про тимчасове призупинення її роботи через перезавантаження медіа, яке триватиме близько місяця. Тоді головний редактор "Kyiv Post" Браян Боннер планував піти зі своєї посади. Більшість старої редакційної команди звільнилась та створила нове видання "The Kyiv Independent".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі помер відомий український поет, який повернувся з Москви після вторгнення РФ.