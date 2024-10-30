ТОВ "Ола Файн" сплатило 3 млрд грн в рамках приватизації готелю "Україна"

30 жовтня 2024 року 3 млрд грн були перераховані до Фонду держмайна в результаті продажу першого об’єкту в рамках великої приватизації. Новим власником готелю "Україна" стало ТОВ "Ола Файн" українського інвестора Максима Кріппи

Фонд державного майна України повідомив про повне надходження коштів від продажу готелю "Україна" до державного бюджету та зазначив, що ТОВ "Ола Файн" сплатило вартість об'єкта у розмірі 2 511 777 888 гривень та додатково перерахувало 502 355 578 гривень ПДВ. Власник компанії Максим Кріппа вважає таку вартість адекватною поточному стану та майбутньому потенціалу ринку нерухомості України.

Максим Кріппа, власник ТОВ "Ола Файн":

"Для мене придбання готелю "Україна" навіть не інвестиція, а перш за все свідоме та зважене рішення громадянина України. Вважаю за необхідне підтримувати країну під час війни у будь-який спосіб. Це більш, ніж вчасно, враховуючи той факт, що кошти від приватизації будуть спрямовані на підтримку Сил Оборони та збереження суверенітету України".

Нагадаємо, що 18 вересня в системі Прозорро відбувся перший аукціон в рамках великої приватизації. Лотом зі стартовою ціною у 1,05 млрд грн став готель "Україна", один з головних символів Києва, побудований у 1961 році.

Згідно з умовами продажу, новий власник зобов'язаний зберегти основний профіль діяльності підприємства та забезпечити соціальні гарантії працівникам протягом щонайменше шести місяців з моменту набуття права власності.