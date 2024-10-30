ООО "Ола Файн" уплатило 3 млрд грн в рамках приватизации гостиницы "Украина"

30 октября 2024 3 млрд грн были перечислены в Фонд госимущества в результате продажи первого объекта в рамках крупной приватизации. Новым владельцем гостиницы "Украина" стало ООО "Ола Файн" украинского инвестора Максима Криппы

Фонд государственного имущества Украины сообщил о полном поступлении средств от продажи гостиницы "Украина" в государственный бюджет и отметил, что ООО "Ола Файн" уплатило стоимость объекта в размере 2 511 777 888 гривен и дополнительно перечислило 502 355 578 гривен НДС. Владелец компании Максим Криппа считает такую стоимость адекватной текущему состоянию и будущему потенциалу рынка недвижимости Украины.

Максим Криппа, владелец ООО "Ола Файн":

"Для меня приобретение гостиницы "Украина" даже не инвестиция, а прежде всего сознательное и взвешенное решение гражданина Украины. Считаю необходимым поддерживать страну во время войны любым способом. Это более чем вовремя, учитывая тот факт, что средства от приватизации будут направлены на поддержку Сил Обороны и сохранение суверенитета Украины".

Напомним, что 18 сентября в системе Прозорро прошел первый аукцион в рамках крупной приватизации. Лотом со стартовой ценой в 1,05 млрд грн стала гостиница "Украина", один из главных символов Киева, построенная в 1961 году.

Согласно условиям продажи, новый собственник обязан сохранить основной профиль деятельности предприятия и обеспечить социальные гарантии работникам в течение не менее шести месяцев с момента обретения права собственности.