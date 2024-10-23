У біді не лишили? За "слугу" Кормишкіну, яка незаконно розбагатіла, поручилися топ-чиновники

На нардепа поклали низку зобов’язань

Суд відпустив на особисті поруки народного депутата, якого звинуватили у незаконному збагаченні. Очевидно, йдеться про "Слугу народу" Ірину Кормишкіну (Аллахвердієву), яку днями звинуватили в незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури у Telegram. Там зазначають, що в ролі поручителів виступили голова фракції "СН" Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нардепку зобов’язали здати закордонний паспорт та інші документи, які дозволяють виїхати з України, повідомляти про зміну місця проживання та утриматися від спілкування з іншими фігурантами справи.

В повідомленні сказано, що ці зобов’язання залишатимуться чинними протягом наступних двох місяців.

Як відомо, раніше правоохоронці оприлюднили інформацію про те, що Кормишкіна у 2021-22 роках змогла придбати активи, які на 20 мільйонів гривень перевищують офіційні доходи. На ці гроші вона купила будинок неподалік Одеси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Ірину Кормишкіну і які скандали з її участю відбувалися.