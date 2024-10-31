Генерал назвав три складові перемоги для України

Нині бійці на фронті захищають не лише нашу землю

Україні для перемоги потрібні три складові: стійкість на фронті, єдність народу та підтримка партнерів, від яких залежить наша країна.

Тому Україна мусить пояснювати світові, що саме вона захищає. Про це на Київському безпековому форумі для молоді розповів генерал-майор Ігор Гордійчук.

Він також наголосив, що хоча військове співвідношення сил не завжди на нашу користь, українці можуть це змінити:

"Якщо буде дві складові: стійкість переднього краю та об’єднання України навколо ідеї, буде третє — буде міжнародна підтримка. Ми зараз дуже від цього залежимо, і пояснюємо світові, що ми не лише захищаємо нашу землю святу, наш народ, нашу молодь", — сказав він.

Зазначимо, у Києві 31 жовтня – 1 листопада відбувається 10-й Київський безпековий форум для молоді. Тема першого з початку повномасштабного вторгнення молодіжного КБФ – "Gen W. Українське покоління війни".

Захід має стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни. Гостями Форуму є провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Нагадаємо, з 2016 до 2023 року Ігор Гордійчук очолював Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Раніше "Телеграф" розповів, чим прославився бойовий генерал.