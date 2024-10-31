Генерал назвал три составляющие победы для Украины

Сейчас бойцы на фронте защищают не только нашу землю

Украине для победы нужны три составляющие: устойчивость на фронте, единство народа и поддержка партнеров, от которой зависит наша страна.

Поэтому Украина вынуждена объяснять миру, что именно она защищает. Об этом на Киевском форуме безопасности для молодежи рассказал генерал-майор Игорь Гордийчук.

Он также подчеркнул, что хотя военное соотношение сил не всегда в нашу пользу, украинцы могут это изменить:

"Если будет две составляющие: устойчивость переднего края и объединение Украины вокруг идеи, будет третье — будет международная поддержка. Мы сейчас очень от этого зависим, и объясняем миру, что мы не только защищаем нашу землю святую, наш народ, нашу молодежь", – сказал он.

Отметим, в Киеве 31 октября – 1 ноября проходит 10-й Киевский форум безопасности для молодежи. Тема первого с начала полномасштабного вторжения молодежного КБФ – "Gen W. Украинское поколение войны".

Мероприятие призвано стать платформой для обсуждения вызовов, которые преодолевает украинская молодежь во время войны. Гостями Форума являются ведущие государственные деятели Украины и стран-партнеров, военные, известные волонтеры и общественные активисты, эксперты по проблемам безопасности и международных отношений.

Напомним, с 2016 по 2023 Игорь Гордейчук возглавлял Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Ранее "Телеграф" рассказал, чем прославился боевой генерал.