Рятувальник показав своє незвичайне хобі: замовлення йому надходять від відомих українських акторів та блогерів

Перший свій виріб майстер зробив для своєї дружини

Співробітник аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Біла Церква Василь Масло має цікаве хобі — він займається гравіюванням. Цьому складному та красивому мистецтву чоловік присвячує весь свій вільний час.

Роботи рятувальника вже прикрашали міжнародні виставки та навіть були удостоєні нагород. Історію майстра розповіли у прес-службі ДСНС України в Київській області.

Вже понад п’ять років Василь у позаслужбові часи займається гравіюванням по склу. Колекція майстра налічує понад 500 робіт, серед яких авторські келихи, графини та ексклюзивні набори.

"Його роботи дивують точністю, красою та глибиною, а замовлення надходять від відомих українських акторів, блогерів та стендап-коміків", — йдеться у повідомленні.

Захоплення Василя почалося несподівано – йому дружина подарувала спеціальний станок для гравіювання. Рятувальник експериментував з металом, але поступово перейшов на скло.

Першим його виробом стала чашка для дружини, яка й досі підтримує його у розвитку нового хобі.

Згодом Василь вийшов на міжнародний рівень і розпочав навчання у відомої британської гравірувальниці Леслі Пайк. Її онлайн-уроки стали для нього не лише технічним зростанням, а й важливим емоційним досвідом.

Під час благодійного стріму "Ветеранів космічних військ" Василь запропонував свою роботу на розіграш, який допоміг зібрати близько 3000 гривень на підтримку військових.

Василь планує відкрити свою безкоштовну школу з гравіювання для дітей та продовжувати нести світло та красу в українську буденність.

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