Спасатель показал свое необычное хобби: заказы ему поступают от известных украинских актеров и блогеров

Первое изделие мастер сделал для своей супруги

Сотрудник аварийно-спасательного отряда специального назначения города Белая Церковь Василий Масло имеет интересное хобби — он занимается гравировкой. Этому сложному и красивому искусству мужчина посвящает все свое свободное время.

Работы спасателя уже украшали международные выставки и даже были удостоены наград. Историю мастера рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Киевской области.

Уже более пяти лет Василий во внеслужебное время занимается гравировкой по стеклу. Коллекция мастера уже насчитывает более 500 работ, среди которых авторские бокалы, графины и эксклюзивные наборы.

"Его работы удивляют точностью, красотой и глубиной, а заказы поступают от известных украинских актеров, блогеров и стендап-комиков", — говорится в сообщении.

Увлечение Василия началось неожиданно — ему жена подарила специальный станок для гравировки. Спасатель начинал с изделий из металла, но постепенно перешел на стекло.

Первым его изделием стала чашка для супруги, которая и до сих пор поддерживает его в развитии нового хобби.

Впоследствии Василий вышел на международный уровень и начал обучение у известной британской гравировщицы Лесли Пайк. Ее онлайн-уроки стали для него не только техническим ростом, но и важным эмоциональным опытом.

Во время благотворительного стрима "Ветеранов космических войск" Василий предложил свою работу на розыгрыш, который помог собрать около 3000 гривен в поддержку военных.

Василий планирует открыть свою бесплатную школу по гравировке для детей, и продолжать нести свет и красоту в украинские реалии.

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