РазОм чи рАзом: на який склад падає наголос у цьому слові

Це правило можна легко запам'ятати, асоціюючи його з відомою піснею

В українській мові існує безліч слів, які можуть викликати плутанину у вимові та написанні. У більшості українців виникають труднощі саме з правильним наголосом. Бо подекуди він може повністю змінити значення усієї фрази.

Одним із таких слів є "разом". Правильна вимова цього слова не лише підкреслює мовну культуру, але й допомагає уникнути непорозумінь у спілкуванні.

Багато людей загадуються над питанням, як правильно його вимовляти: з наголосом на першому чи другому складі? Щоб розібратися в цьому, "Телеграф" звернувся до відео Ольги Багній, автор і ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек.

Як правильно українською

Варто запам'ятати, що правильний наголос падає саме на перший склад — ми говоримо "рАзом". Цей нюанс можна легко запам'ятати, асоціюючи його з відомою піснею "Разом нас багато, нас не подолати". Цей рядок стане чудовим нагадуванням про правильну вимову слова.

Отже, правильна вимова слова "разом" з наголосом на першому складі є важливим аспектом української мови. Знання цього правила не лише підвищує мовну культуру, але й допомагає уникнути непорозумінь у спілкуванні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно наголошувати слово подушка. Головне застосовувати один і той самий наголос в усіх відмінкових формах.