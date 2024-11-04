"РазОм" или "рАзом": на какой слог падает ударение в этом слове

Это правило можно легко запомнить, ассоциируя его с известной песней

В украинском языке существует множество слов, которые могут вызвать путаницу в произношении и написании. У большинства украинцев возникают трудности именно с правильным ударением. Так как иногда он может полностью изменить значение всей фразы.

Одним из таких слов является "разом". Правильное произношение этого слова не только подчеркивает языковую культуру, но и помогает избежать недоразумений в общении.

Многие люди задаются вопросом, как правильно его произносить: с ударением на первом или втором слоге? Чтобы разобраться в этом, "Телеграф" обратился к видео Ольги Багний, автор и ведущая программы "Правильно українською" на Радио Трек.

Как правильно на украинском

Следует запомнить, что правильное ударение падает именно на первый слог — мы говорим "рАзом". Этот нюанс можно легко запомнить, ассоциируя его с известной песней "Вместе нас много, нас не преодолеть". Эта строка станет прекрасным напоминанием о правильном произношении слова.

Итак, правильное произношение слова "разом" с ударением на первом слоге является важным аспектом украинского языка. Знание этого правила не только повышает языковую культуру, но помогает избежать недоразумений в общении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подчеркивать слово "подушка". Главное применять одно и то же ударение во всех падежных формах.