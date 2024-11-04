Естонія боїться війни з РФ і пропонує Україні віддати Росії частину своїх територій

Естонський політик відкрито пропонує віддати РФ частину українських територій

Потенційний "мирний план" кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, який передбачає примус України до здачі своїх територій на користь РФ, є найкращим сценарієм для Естонії. У цьому також зацікавлені й інші балтійські держави.

Про це заявив голова EKRE (Консервативної народної партії Естонії) Мартін Хельме в інтерв’ю Vikerradio. На його думку, якщо вибори виграє Камалла Гарріс, то естонців відправлять воювати проти РФ разом з іншими країнами східного крила Європи.

Мартін Хельме підкреслив, що Трамп обов’язково "змусить" Україну піти на територіальні поступки та віддати вже окуповані землі Росії. Саме це, за його словами, врятує країни Балтії від втягування у війну й "принесе мир".

"Таким чином, від України щось залишиться, і росіяни, ймовірно, отримають території, які вони завоювали. Насправді це і є мирний план Трампа. І це означає, що війна до нас не дійде", — сказав Хельме.

Якщо ж до влади в США прийде Камалла Гарріс, то країни східного крила Європи будуть спрямовані на допомогу Україні та втягнуті у війну проти Росії. Хельме наголосив, що такий варіант "його не влаштовує" і вони не можуть бути "розхідним матеріалом".

"Якщо переможе Гарріс, то дуже велика ймовірність того, що східне крило Європи буде спрямоване на допомогу Україні, щоб чинити тиск на Росію. Іншими словами, у такому разі американці захочуть, щоб естонці, фіни, поляки та румуни пішли війною на Росію, щоб допомогти Україні. Я не погоджуюсь, що ми — "розхідний матеріал", який буде відправлений у вогонь заради порятунку зовнішньополітичного іміджу демократів", — резюмував політик.

Крім цього, Хельме заявив про те, що Росія вдало налагодила свою військову промисловість на відміну від Заходу, який не зміг цього зробити до цього дня. За його словами, склади європейських країн та Естонії порожні і вони не мають ні військової техніки, ні боєприпасів.

"Реальність така, що якщо мир не буде укладено негайно, то й іншу половину України буде втрачено. Росіяни отримали допомогу від Ірану, Китаю, Північної Кореї. Фактично за ними стоїть половина глобального півдня. А у країн Європи немає політичної готовності вступати в прямий конфлікт між країнами НАТО та Росією", — резюмував Гельме.

Нагадаємо, сам Трамп ніколи не розкривав деталей свого плану "швидкого припинення війни", проте у ЗМІ потрапляли припущення наближених до нього осіб про те, як це могло б виглядати.

Так, кандидат у віце-президенти США та найближчий соратник Дональда Трампа Джей Ді Венс, є затятим противником допомоги Україні. Сенатор вважає, що на користь Америки, щоб Київ відмовився від територій, захоплених Росією.

Венс закликав Україну відмовитися від планів вийти на кордони 1991 року і ухвалити виключно оборонну стратегію, щоб "перестати стікати кров’ю та виграти час для початку переговорів". Він також говорив, що виділена допомога США не допоможе нашій країні перемогти у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україні варто готуватися до найгіршого з огляду на ситуацію в США на тлі президентських виборів. Про це заявив політолог Максим Яковлєв.