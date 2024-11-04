Эстония боится втягивания в войну и предлагает Украине отдать часть своих территорий

Эстонский политик открыто предлагает отдать РФ часть украинских территорий

Потенциальный "мирный план" кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который предусматривает принуждение Украины к сдаче своих территорий в пользу РФ, является лучшим сценарием для Эстонии. В этом также заинтересованы и другие балтийские государства.

Об этом заявил председатель EKRE (Консервативной народной партии Эстонии) Мартин Хельме в интервью Vikerradio. По его мнению, если выборы выиграет Камалла Харрис, то эстонцев отправят воевать против РФ вместе с другими странами восточного крыла Европы.

Мартин Хельме подчеркнул, что Трамп обязатель "заставит" Украину пойти на территориальные уступки и отдать уже оккупированные земли России. Именно это, по его словам, спасет страны Балтии от втягивания в войну.

"Таким образом, от Украины что-то останется, и русские, вероятно, получат территории, которые они завоевали. На самом деле это и есть "мирный план" Трампа. И это значит, что война до нас не дойдет", — сказал Хельме.

Если же к власти в США придет Камалла Харрис, то страны восточного крыла Европы будут направлены на помощь Украине и будут втянуты в войну против Росии. Хельме подчеркнул, что такой вариант "его не устраивает" и они не могут быть "расходным материалом".

"Если победит Харрис, то очень велика вероятность того, что восточное крыло Европы будет направлено на помощь Украине, чтобы оказать давление на Россию. Другими словами, в таком случае американцы захотят, чтобы эстонцы, финны, поляки и румыны пошли войной на Россию, чтобы помочь Украине. Я не согласен, что мы — "расходный материал", который будет отправлен в огонь ради спасения внешнеполитического имиджа демократов", — резюмировал политик.

Кроме этого Хельме заявил о том, что Россия наладила свою военную промышленность в отличие от Запада, который не смог этого сделать по сей день. По его словам, склады европейских стран и Эстонии пусты и у них нет ни военной техники, ни боеприпасов.

"Реальность такова, что если мир не будет заключен немедленно, то и другая половина Украины будет потеряна. Россияне получили помощь от Ирана, Китая, Северной Кореи. Фактически за ними стоит половина глобального юга. У стран же Европы нет политической готовности вступать в прямой конфликт между странами НАТО и Россией", — резюмировал Хельме.

Напомним, при этом сам Трамп никогда не раскрывал деталей своего плана "быстрого прекращения войны", однако СМИ попадали предположения приближенных к нему лиц о том, как это могло бы выглядеть.

Так, ккандидат в вице-президенты США и ближайший соратник Дональда Трампа Джей Ди Венс, является ярым противником помощи Украине. Сенатор считает, что в интересах Америки, чтобы Киев отказался от территорий, захваченных Россией.

Венс призывал Украину отказаться от планов выйти на границы 1991 года и принять исключительно оборонную стратегию, чтобы "перестать истекать кровью и выиграть время для начала переговоров". Он также говорил, что выделенная помощь США не поможет нашей стране победить в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украине стоит готовиться к худшему с учетом ситуации в США на фоне президентских выборов. Об этом заявил политолог Максим Яковлев.