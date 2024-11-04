Джонсон упевнений, що Трамп не дозволить Путіну перемогти Україну: назвав причини

Джонсон упевнений, що Трампу це не вигідно

Перемога Дональда Трампа на виборах у США, попри скептицизм деяких, не призведе до перемоги Росії у повномасштабній війні проти України. Більше того, Трамп може діяти жорсткіше щодо агресора, порівняно з нинішньою адміністрацією Білого дому.

Таку думку висловив колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він переконаний, що Трамп у разі перемоги не допустить перемоги РФ. За словами Джонсона, простого продовження нинішньої політики Джо Байдена щодо України "недостатньо, навіть якщо Камала (Гарріс. – Ред.) переможе".

"Я чую, що кажуть інші. І сказати, що я не нервуюся, було б неправдою. Я справді вкрай стурбований. Але я вважаю на основі того, що Дональд Трамп робив у минулому, що він матиме тверду позицію", – сказав він, згадуючи свої зустрічі з Трампом на посаді міністра закордонних справ Великобританії "з усіх ключових питань він (Трамп. – Ред.) займав дуже тверду позицію – чи то Іран, Сирія чи Україна, Росія чи Путін".

Експрем'єр додав, що вважає, що Трамп, захоплений "поверненням Америці величі", не захоче розпочати свій президентський термін, "дозволивши, по суті, радянській імперії "повернути велич".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пропозиції Трампа щодо України можуть не влаштувати Путіна. У 2016 році Росія сподівалася, що Трамп зможе перезавантажити відносини між країнами, але замість того, вони продовжили розпалюватися.