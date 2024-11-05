Штурмовики показали тренировки на американских БТР M1224 MaxxPro с особой противоминной защитой (видео)

MaxxPro имеет несколько модификаций, но главное кредо модели: "Максимальная защита"

Среди американской военной помощи, передававшейся Украине, важное место занимают бронемашины. Одна из них – M1224 MaxxPro класса MRAP.

Тренировки на этих броневиках показали в учебном центре десантно-штурмовых войск. В общем, бронеавтомобили M1224 MaxxPro передаются в ВСУ с августа 2022 года — тогда их впервые заметили в использовании.

Колесный БТР такого класса обладает усиленной противоминной защитой и повышенной проходимостью. Его задача – безопасно подвезти военнослужащих к линии фронта, а также забрать обратно. В зависимости от компоновки, этот БТР имеет первую или вторую категорию защиты стандарта STANAG 4569.

Базовая модель имеет особую капсулу для экипажа с V-образной формой днища. Это позволяет отвести взрывную волну по бокам машины, чтобы защитить пассажиров. Машина может выдержать взрыв не только мины, но и самодельной взрывчатки, эквивалентной до 7 кг тротила (под шасси). Экипаж MaxxPro состоит из трех человек: водителя, командира и наводчика.

Характеристики MaxxPro

Для обороны на крыше расположена открытая башня – туда можно установить пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм. Еще одной особенностью такой бронемашины является соединение корпуса – элементы соединены не сварными швами, а болтами. Таким образом в полевых условиях легче заменить какую-нибудь деталь. Весит такой броневик от 12,7 до 13,4 тонны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о переданной от США помощи в сентябре. Там тоже говорилось о машинах класса MRAP, а также боеприпасах для переданного ранее оружия.