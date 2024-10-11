Telegram заборонили в одній з областей України, але не для всіх
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Усе з міркувань безпеки
У Львівській області заборонили користуватись месенджером Telegram на службових пристроях. Зокрема, не можна його встановлювати на телефон, комп'ютер.
Як зазначили у пресслужбі Львівської ОВА, це рішення прийнято цілковито з міркувань безпеки в умовах війни.
"Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки безпека інформаційних систем і даних є пріоритетом для нашої країни, особливо в умовах війни. Обмеження використання Телеграму дозволить значно знизити ризики кіберзагроз з боку ворога", – сказав начальник управління з питань цифрового розвитку ЛОВА Максим Столярчук.
За його словами, в адміністрації вже ужито усі дії задля забезпечення нововведення. Наразі усі службові пристрої чисті від Telegram. Цим месенджером заборонено передавати будь-яку службову інформацію.
Також було проведено роз'яснювальні процедури зі службовцями. У межах технічних заходів у локальній мережі адміністрації реалізували обмеження для встановлення та використання як клієнтської версії, так і вебверсії Телеграм.
Проте ЛОВА так і продовжить публікувати інформацію у своєму каналі в Telegram, це ж стосується і співпраці з іншими держустановами, які комунікують через вказаний месенджер.
Нагадаємо, що у Верховній Раді вже розпочали обмежувати роботу Telegram.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні обмежать використання Telegram, але не для всіх.