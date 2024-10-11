Telegram заборонили в одній з областей України, але не для всіх

Усе з міркувань безпеки

У Львівській області заборонили користуватись месенджером Telegram на службових пристроях. Зокрема, не можна його встановлювати на телефон, комп'ютер.

Як зазначили у пресслужбі Львівської ОВА, це рішення прийнято цілковито з міркувань безпеки в умовах війни.

"Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки безпека інформаційних систем і даних є пріоритетом для нашої країни, особливо в умовах війни. Обмеження використання Телеграму дозволить значно знизити ризики кіберзагроз з боку ворога", – сказав начальник управління з питань цифрового розвитку ЛОВА Максим Столярчук.

За його словами, в адміністрації вже ужито усі дії задля забезпечення нововведення. Наразі усі службові пристрої чисті від Telegram. Цим месенджером заборонено передавати будь-яку службову інформацію.

Також було проведено роз'яснювальні процедури зі службовцями. У межах технічних заходів у локальній мережі адміністрації реалізували обмеження для встановлення та використання як клієнтської версії, так і вебверсії Телеграм.

Проте ЛОВА так і продовжить публікувати інформацію у своєму каналі в Telegram, це ж стосується і співпраці з іншими держустановами, які комунікують через вказаний месенджер.

Нагадаємо, що у Верховній Раді вже розпочали обмежувати роботу Telegram.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні обмежать використання Telegram, але не для всіх.