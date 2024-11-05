Фігурант гучної справи отримав нову посаду на Волинській митниці: як це пояснюють

У Митниці кажуть, що нічого й не приховували

Скандальний волинський митник, який був фігурантом гучної корупційної справи, отримав нову посаду. Він працює вже близько місяця, а на Волинській митниці до нього немає претензій.

Йдеться про Михайла Бурдейного. Про це спочатку повідомив журналіст Євген Плінський, який назвав Бурдейного "корупційною легендою".

"Два тижні тому, приблизно в середині жовтня, керівник Волинської митниці Андрій Чаборай, вольовим, але майже секретним наказом, призначив на посаду заступника начальника митного посту "Ягодин" — начальником зміни (ВМО 6) одного з найодізніших митників сучасності — корупційну легенду та багаторічного касира контрабанди на Волині Михайла Бурдейного. Того самого Бурдейного, якого влітку 2021 затримало ДБР під час доставки в Київ каси Волинської митниці у 700 000 доларів…Співробітникам Волинської митниці досі не довели наказ на це призначення, а сам документ ховають, щоб він не зʼявився в ЗМІ", — пише журналіст.

Варто зазначити, що на Волинській митниці підтвердили "Телеграфу" цю інформацію та дали розгорнутий коментар із цього приводу.

Як митники пояснюють скандальне "призначення"

Прессекретар Митниці акцентувала увагу на тому, що скандал із Бурдейним стався у 2021 році (мова про скандал, коли в багажнику Бурдейного знайшли 700 тисяч доларів — Ред.), а на сьогоднішній день, за її інформацією, всі підозри щодо нього вже знято.

"Тобто цей чоловік не є законним способом, так як це передбачено, засудженим чи взагалі визнаним винним у чомусь. Так, я підтверджую, що він працює на Волинській митниці з жовтня цього року. ВМО-6 (відділ, куди за даними Плінського призначили Бурдейного — Ред.), розшифровується, як відділ митного оформлення, простіше кажучи — зміна", – сказала прессекретар Валентина Черниш.

При цьому на Митниці зробили важливу ремарку, повідомляючи, що говорити про "призначення" чи "відновлення" Бурдейного некоректно.

"Михайло Бурдейний є державним службовцем з 2000 року по цей час. На Волинській митниці, зокрема, працює з 2015 року і не переривав служби, постійно перебуваючи у штаті. А тому говорити про його поновлення/призначення некоректно. Закон чітко захищає права державних службовців, обмежуючи право керівника на безпідставне звільнення. Роботодавець зобовʼязаний у випадку реорганізації державної установи запропонувати працівнику аналогічну чи подібну посаду в новоствореній організації. Тому Бурдейний був просто виведений зі штату ліквідованої на сьогодні юридичної особи "Волинська митниця Держмитслужби" і введений у штатний розпис нової структури — Волинської митниці".

Черниш, посилаючись на дані у відкритому доступі, зазначила, що суд визнав, що 700 тисяч були не його, а підприємця, який згодом віддав їх на потреби ЗСУ.

"Саме ДБР забезпечувало перерахунок цих грошей до бюджету на користь Збройних Сил України. Йшла процедура вся кілька років. Йому було оголошено підозру, а потім цю підозру було знято. Під час судових засідань вони розбиралися, винен він чи не винен, і в результаті сказала правоохоронна система, що Бурдейний не винен у тому, у чому його підозрювали. Законних підстав обмежувати його право на працю у Волинській митниці не було", — додали у пресслужбі.

Важливо: "Телеграф" зв’язався з НАБУ, де нам підтвердили, що гроші справді в повному обсязі були передані на ЗСУ. Також там уточнили, що передача коштів відбулася у грудні 2022 року.

На Митниці не стали розкривати імені підприємця, якому належали гроші, проте зазначили, що воно є у відкритому доступі, оскільки судове засідання було відкритим. Так, за даними журналістів програми "Гроші", кошти належать родині Хусейна Дукаєва, що родом із Вінниці. За інформацією з відкритих джерел, він є депутатом Кам’янець-Подільської районної ради від Радикальної партії Олега Ляшка.

Також у Митниці наголосили, що не приховували призначення Бурдейного.

"Так, призначили, але на Волинській митниці працює майже 800 осіб, а тому зрозуміло, що це середня ланка фахівців, а про це публічно не оголошуємо. Я маю на увазі кадрові призначення. Ми пишемо, коли у нас призначають нового керівника, нових заступників Так, ми про це пишемо. Але й секрету великого ми з цього теж не робимо", — зазначили там.

Передісторія

Кар’єра митника Михайла Бурдейного розпочалась із Волинської митниці, спочатку він був головним державним інспектором, потім начальником митного посту. Коли він перебував уже на другій посаді і сталося гучне затримання. Тоді у ДБР заявили, що начальник митного посту на Волинській митниці допомагав незаконно переміщати вантажі через кордон без сплати митних платежів. У його автомобілі вилучили понад 700 тисяч доларів. ЗМІ писали, що Бурдейний нібито "віз касу з поста "Ягодин", щоб поділитися у Києві".

При цьому за кілька тижнів до затримання Бурдейний проходив конкурс на голову Волинської митниці. У мережі досі збереглося відео із конкурсу.

До речі, навіть після затримання в мережі з'являлася інформація про те, що Бурдейний нібито мітив на високу посаду в Митниці. Як писало depo, він нібито хотів очолити управління контрабанди. Журналісти тоді цитували Володимира Цибулька, який стверджував, що нову посаду Бурдейний нібито просив у "слуги народу" Здебського. На підтвердження своїм словам він навіть публікував фото нібито відповідного листування.

Втім, у 2023 році НАБУ закрило справу Бурдейного. У ході розслідування з’ясували, що ні автомобіль Audi Q7, ні гроші з багажника Михайлу Бурдейному не належать, це власність сторонніх осіб. Мільйонер, гроші якого перевозив Бурдейний, у суді пояснив, що він отримав таку суму від брата, який напередодні продав готельний комплекс і мав на меті купівлю комерційної нерухомості. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суді зазначив, що сенсу продовжувати арешт на ці кошти немає, адже вони вже не є речовим доказом, а кримінальним провадженням – закрито.

А тепер Бурдейний працює начальником зміни (ВМО-6). Тобто на посаді вище, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що де зараз перебувають фігуранти розслідувань про ТОП-корупцію.