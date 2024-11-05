Фигурант громкого дела получил новую должность на Волынской таможне: как это объясняют

В Таможне говорят, что ничего и не скрывали

Скандальный волынский таможенник, который был фигурантом громкого коррупционного дела, получил новую должность. Он трудится уже около месяца, а на Волынской таможне к нему не имеют претензий.

Речь идет о Михаиле Бурдейном. Об этом изначально сообщил журналист Евгений Плинский, который назвал Бурдейного "коррупционной легендой".

"Две недели назад, примерно в середине октября, руководитель Волынской таможни Андрей Чаборай, волевым, но почти секретным приказом, назначил на должность заместителя начальника таможенного поста "Ягодин" – начальником смены (ОТО-6) одного из одиознейших таможенников современности – коррупционную легенду и многолетнего кассира контрабанды на Волыни Михаила Бурдейного. Того самого Бурдейного, которого летом 2021 года задержало ГБР при доставке в Киев кассы Волынской таможни в 700 000 долларов…Сотрудникам Волынской таможни до сих пор не доказали приказ на это назначение, а сам документ прячут, чтобы он не появился в СМИ", — пишет журналист.

Стоит отметить, что на Волынской таможне подтвердили "Телеграфу" данную информацию и дали развернутый комментарий по этому поводу.

Как таможенники объясняют скандальное "назначение"

Пресс-секретарь Таможни акцентировала внимание на том, что скандал с Бурдейным произошел в 2021 году (речь о скандале, когда в багажнике Бурдейного нашли 700 тысяч долларов — Ред.), а на сегодняшний день, по её информации, все подозрения по отношению к нему уже сняты.

"То есть этот мужчина не является законным способом, так как это предусмотрено, осужденным или вообще признанным виновным в чем-то. Да, я подтверждаю, что он работает на Волынской таможне с октября этого года. ОТО-6 (отдел, куда по данным Плинского назначили Бурдейного — Ред.) расшифровывается, как отдел таможенного оформления, проще говоря — смена", — сказала пресс-секретарь Валентина Черныш.

При этом на Таможне сделали важную ремарку, сообщая, что говорить о "назначении" или "восстановлении" Бурдейного некорректно.

"Михаил Бурдейный является государственным служащим с 2000 года по настоящее время. На Волынской таможне, в частности, работает с 2015 года и не прерывал службы, постоянно находясь в штате. А потому говорить о его возобновлении/назначении некорректно. Закон верно защищает права государственных служащих, ограничивая право управляющего на безосновательное увольнение. Работодатель обязан в случае реорганизации государственного учреждения предложить работнику аналогичную или подобную должность во вновь организации. Поэтому Бурдейный был просто выведен из штата ликвидированного на сегодняшний день юридического лица "Волынская таможня Гостаможслужбы" и введен в штатное расписание новой структуры — Волынской таможни".

Черныш, ссылаясь на данные в открытом доступе, отметила, что суд признал, что 700 тысяч были не его, а предпринимателя, который позже отдал средства на нужды ВСУ.

"Именно ГБР обеспечивало перерасчет этих денег в бюджет в пользу Вооруженных Сил Украины. Шла процедура вся несколько лет. Ему было объявлено подозрение, а затем это подозрение было снято. Во время судебных заседаний они разбирались, виноват он или не виноват, и в результате сказала правоохранительная система, что Бурдейный не виноват в том, в чем его подозревали. Законных оснований ограничивать его право на труд в Волынской таможне не было", — добавили в пресс-службе.

Важно: "Телеграф" также связался с НАБУ, где нам подтвердили, что деньги действительно в полном объеме были переданы на ВСУ. Там уточнили, что передача средств произошла в декабре 2022 года.

На Таможне не стали раскрывать имени предпринимателя, которому принадлежали деньги, однако отметили, что оно есть в открытом доступе, так как судебное заседание было открытым. Так, по данным журналистов программы "Гроші", деньги принадлежат семье Хусейна Дукаева, родом из Винницы. К слову, по информации из открытых источников, он является депутатом Каменец-Подольского районного совета от Радикальной партии Олега Ляшко.

Также в Таможне подчеркнули, что не скрывали назначение Бурдейного.

"Да, назначили, но на Волынской таможне работает почти 800 человек, а потому понятно, что это среднее звено специалистов, а об этом публично не объявляем. Я имею в виду кадровые назначения. Мы пишем, когда у нас назначают нового руководителя, новых заместителей, да, мы об этом пишем. Но и секрета большого мы из этого тоже не делаем", — отметили там.

Предыстория

Карьера таможенника Михаила Бурдейного началась с Волынской таможни, сначала он был главным государственным инспектором, затем начальником таможенного поста. Когда он пребывал уже на второй должности и случилось громкое задержание. Тогда в ГБР заявили, что начальник таможенного поста на Волынской таможне помогал незаконно перемещать грузы через границу без уплаты таможенных платежей. В его автомобиле изъяли более 700 тысяч долларов. СМИ писали, что Бурдейный якобы "вез кассу с поста "Ягодин", чтобы поделиться в Киеве".

При этом, как оказалось, за несколько недель до задержания Бурдейный проходил конкурс на главу Волынской таможни. В сети до сих пор сохранилось видео с конкурса.

К слову, даже уже после задержания в сети появлялась информация о том, что Бурдейный будто бы метил на высокий пост в Таможне. Как писало depo, он якобы хотел возглавить управление контрабанды. Журналисты тогда цитировали Владимира Цыбулько, который утверждал, что новую должность Бурдейный якобы просил у "слуги народа" Здебского. В подтверждение своим словам он даже публиковал фото якобы соответствующей переписки.

Впрочем, в 2023 году НАБУ закрыло дело Бурдейного. В ходе расследования выяснили, что ни автомобиль Audi Q7, ни автомобиль Audi Q7, ни деньги из багажника Михаилу Бурдейному не принадлежат, это собственность посторонних лиц. Миллионер, деньги которого перевозил Бурдейный, в суде объяснил, что он получил такую ​​сумму от брата, который накануне продал гостиничный комплекс и преследовал цель покупки коммерческой недвижимости. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде отметил, что смысла продолжать арест на эти средства нет, ведь они уже не вещественное доказательство, а уголовное производство – закрыто.

Теперь же Бурдейный работает начальником смены (ОТО-6).

Напомним, ранее мы писали о том, что где сейчас находятся фигуранты расследований о ТОП-коррупции.