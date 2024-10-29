Скільки корупціонерів посадили в Україні за час повномасштабної війни (інфографіка)

Кількість порушників суттєво менша, ніж у період до повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було ухвалено майже 7 тисяч вироків корупціонерам. Однак лише 1,5% корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, а більшість – штрафи.

Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів у Львівській, Вінницькій та Одеській областях. Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за цей період загальна кількість вироків корупціонерів становить 6877. При цьому кількість порушників суттєво менша, ніж у період до повномасштабної війни.

"До порівняння, за цей час щороку виносилося по 2,5 тисячі вироків, тоді як у 2021 році Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. З початку року вже винесено 1758 вироків корупціонерам. Така динаміка пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадових осіб подання декларацій було добровільним, відповідно, і не контролювалося НАЗК", — йдеться у матеріалі.

Опубліковано також список статей, за якими корупціонерів засуджують цього року:

Пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовцю — 663 вироки або 37.7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік.

Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироки або 35.4%. У порівнянні з 2023 роком кількість таких порушень збільшилася аж у 34 рази.

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік. У 98% випадків цього року злочинцям присудили штраф – це 1714 вироків. Тільки 1,5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі – це 27 вироків.

Зазначається, що найбільше вироків отримали порушники у Львівській області – 172 чи 9.8% від усієї кількості. Наступна у списку – Вінницька область – 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина із показником 115 справ або 6.5%.

"Деякі функції НАЗК були призупинені через повномасштабну війну на два роки, тож зараз ми маємо якнайшвидше опрацювати весь той накопичений обсяг роботи, який раніше робився поетапно. Ми змінили підхід до відбору та перевірок декларацій, запровадивши автоперевірки та відбираючи для повних перевірок лише декларації з високим рейтингом ризику. Правоохоронці вже відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами повних перевірок НАЗК лише за 9 місяців поточного року. Вже за рішенням судів ми зможемо вносити осіб, які отримають відповідні вироки, до Реєстру", — зазначили в НАЗК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник САП Олександр Клименко здивував заявою про корупцію в Україні.