Google "спалив" позиції ЗСУ на своїх картах. Видалити їх не виходило через дивну причину

Тривожна новина

Google Maps опублікували оновлені супутникові знімки, на яких зафіксовано розташування українських військових систем. Представники РНБО негайно звернулися до керівництва компанії, проте там дуже цинічно відреагували.

У Google "виправдалися" тим, що у них вихідний та офіси не працюють. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Google Maps опублікували черговий пакет оновлених супутникових знімків. Як виявилось, на деякі з фотографій потрапили українські військові системи. Цим негайно скористалися росіяни, які вже почали "розганяти" ці карти по своїм каналам.

Представники РНБО звернулися до керівництва Google з проханням видалити знімки, які розкривають ворогові позиції ЗСУ. На превеликий подив української сторони в компанії ніяк не відреагували на запит і послалися на вихідний день.

Які саме військові системи потрапили на знімки.

Пізніше Андрій Коваленко повідомив про те, що представники Google зв'язалися з українською стороною для вирішення проблеми зі знімками, на яких видно розміщення військових систем.

Варто зазначити, що оновлення Google Maps відбуваються приблизно кожні два тижні. Певні області на картах спеціально "замазуються". Це відбувається для того, щоб приховати розташування секретних об’єктів чи військових баз.

Чому на супутникових знімках не приховано розташування українських військових систем — залишається загадкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадник передавав росіянам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут. Він також надсилав загарбникам дані про місцезнаходження об’єктів цивільної інфраструктури, комунальної сфери та промислового сектору.