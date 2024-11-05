Сколько дров можно будет хранить без боязни "загреметь" в тюрьму

Разъяснение предоставил нардеп

Один из авторов скандального законопроекта №9665 о тюремных сроках за хранение дров Максим Павлюк назвал объемы, за которые наказание не будет угрожать. Без последствий можно будет хранить до 30 кубических метров сосновых дров или до 15 кубических метров дубовых.

Кроме того, по его словам, эта норма заработает не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону, сообщается в Telegram-канале "Слуга народа". Он подчеркнул, что законопроект направлен на борьбу с "черными лесорубами" и незаконными пилорамами, а не на население, которое обогревается дровами.

"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и это не просто вольная трактовка проголосованных норм, а откровенная ложь", — заявил депутат.

Павлюк уточнил, что уголовная ответственность будет угрожать тем, кто хранит дров на сумму более 30 тысяч гривен. А это, добавил он, по данным ДроваЕ – 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

Напомним, Верховная Рада 10 октября приняла закон, предусматривающий ответственность за хранение дров неустановленного происхождения. В частности, речь идет о штрафе от 34 тыс. грн и от 5 до 7 лет лишения свободы. Это вызвало широкий резонанс и протест в обществе.

Как сообщал "Телеграф", один из инициаторов законопроекта, народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") рассказал, будут ли ходить по домам и проверять количество дров.