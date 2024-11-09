Україну накриє сильний туман. Яким областям не пощастить із погодою 10 листопада

Без опадів буде лише у певних областях України

У неділю, 10 листопада, в Україні очікується туманна погода. Туман накриє більшу частину території країни, тому водіям та пішоходам рекомендується бути обережними.

Про це повідомив Укргідрометцентр. За даними синоптиків, погода буде хмарною з проясненнями. Без опадів буде лише у південних областях – Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Автономній Республіці Крим.

На заході, у центрі та на сході України оголошено попередження про небезпечні метеоумови (I рівень небезпеки, жовтий). Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Температура повітря вночі буде від 2 до 3 градусів морозу; у південних областях та в Криму вночі 2-7 градусів тепла, вдень — 3-8 градусів тепла. У Закарпатській області та на півдні температура повітря буде від 7 до 12 градусів.

У Харківській, Донецькій та Луганській областях туманної погоди не очікується. Вітер у неділю дутиме на Україну переважно з північного сходу. Прогнозується, що його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.

Раніше"Телеграф"розповідав про те, яка погода буде у листопаді в Україні. На початку місяця у більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода.