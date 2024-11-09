Украину накроет сильный туман. Каким областям не повезет с погодой 10 ноября

Без осадков будет только в определенных областях Украины

В воскресенье, 10 ноября, в Украине ожидается туманная погода. Туман накроет большую часть территории страны, поэтому водителям и пешеходам рекомендуется быть осторожными.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По данным синоптиков, погода будет облачной, с прояснениями. Без осадков будет только в южных областях — Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Автономной Республике Крым.

На западе, в центре и на востоке Украины объявлено предупреждение об опасных метеоусловиях (I уровень опасности, желтый). Видимость будет составлять от 200 до 500 метров.

Температура воздуха ночью будет от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза; в южных областях и в Крыму ночью 2-7 градусов тепла, днем — 3-8 градусов тепла. В Закарпатской области и на юге температура воздуха будет от 7 до 12 градусов.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях туманной погоды не ожидается. Ветер в воскресенье будет дуть на Украину в основном с северо-востока. Прогнозируется, что его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода.